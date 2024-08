2024-08-02 00:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سوپای ئیسرائیل رایدەگەیەنێت، ئەمشەو دەیان مووشەك لە باشووری لوبنانەوە ئاڕاستەی شاری جەلیل كراون. بەگوێرەی میدیای ئیسرائیل بڵاویانكردووەتەوە دەنگی…

