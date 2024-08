2024-08-02 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە گوندی ساوای سەر بە ناحیەی خەلیفان، پێنج کەس کەوتنە نێو ئاو و یەکێکیان خنکا، یەکێک لە رزگارکراوان…

