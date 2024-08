2024-08-02 19:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سبەینێ بۆ ماوەی خولەکێک هاتوچۆی ئۆتۆمبێل لە شاری سلێمانی رادەگیرێت. هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی، رایگەیاند، لە ساڵیادی تاوانی…

The post سبەینێ هاتوچۆی ئۆتۆمبێل لە سلێمانی رادەگیرێت appeared first on Esta Media Network.