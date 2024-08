2024-08-02 20:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ هەینی دوو منداڵ لە سنووری هەولێر خنکان، تەرمی یەکێکیان نەدۆزراوەتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانی هەولێر لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،…

The post دوو حاڵەتی خنکان لە سنووری هەولێر تۆمارکران appeared first on Esta Media Network.