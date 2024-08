2024-08-02 21:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەندروستیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، “لە مانگی رابردوودا 18 هەزار و 181 منداڵ لە نەخۆشخانەی منداڵانی سلێمانی چارەسەریان بۆ کراوە”.…

