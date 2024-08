2024-08-02 23:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تەرمی 13 کۆچبەری کورد کە لە رووداوی نقوومبوونی یەختەکەی کەناراوەکانی ئیتاڵیا گیانیان لەدەستدا، لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێرەوە…

