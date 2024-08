2024-08-03 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دۆناڵد ترەمپ، کاندیدی کۆمارییەکان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ئەمریکا رایگەیاند، لە مانگی ئەیلول لە ویلایەتی پێنسیلڤانیا لەگەڵ کامالا هێرسی…

