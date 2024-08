2024-08-03 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمڕۆ شەممە کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی ئەنجامدەدات لە کاتژمێر یەکی دوای نیوەڕۆدا بەگوێرەی نوسینگەی راگەیاندنەکەی و…

The post ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆدەبێتەوە و تاوتوێی چەند پرسێک دەکات appeared first on Esta Media Network.