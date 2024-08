2024-08-03 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو ئاگرەی پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ لە تانكەرێكی غاز لەناو وێستگەی كارەبای سلێمانی كەوتەوە كوژێندرایەوە و بەرگریی شارستانیی چەمچەماڵ…

