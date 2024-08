2024-08-03 14:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی چەند رێنماییەکی بۆ خۆپارێزی لە پەتای سکچوون و رشانەوە بڵاوکردووەتەوە و دەڵێت، بە بەردەوامی…

The post چەند رێنماییەک لە تەندروستیی سلێمانییەوە لەبارەی سکچوون و رشانەوە appeared first on Esta Media Network.