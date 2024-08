2024-08-03 14:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەدوای کوشتنی ئیسماعیل هەنیە، سەرۆکی مەکتەبی سیاسیی حەماس لە تارانی پایتەختی ئێران، بارودۆخی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست چووە قۆناغێکی مەترسیدارەوە،…

The post گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست زیاتردەبن و هێرشی مووشەکی روودەدات؟ appeared first on Esta Media Network.