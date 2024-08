2024-08-03 17:03:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سامان نادر، بەڕێوەبەری سەنتەری فریاکەوتنی خێرای سلێمانی بە تۆڕی میدیایی ئێستای راگەیاند، لە رووداوێکی هاتووچۆدا لەسەر رێگای خەلەکان…

The post لە رووداوێکی هاتوچۆدا دایک و باوکێک گیانیان لەدەستدا و سێ منداڵەکەیان برینداربوون appeared first on Esta Media Network.