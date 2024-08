2024-08-03 19:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە چوارچێوەی ئەو گرژی و ئاڵۆزیانەی ناوچەکەی گرتووەتەوە، باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە لوبنان داوا لە هاوڵاتییانی دەکات بەپەلە وڵاتەکە…

