2024-08-03 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

تیمەکانی ژێرئاوی خەبات ئەمڕۆ تەرمی تازەلاوێکیان لە ئاوی زێی گەورە دۆزییەوە کە دوێنێ خنکابوو. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی شارستانیی هەولێر…

