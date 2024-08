2024-08-03 22:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری كۆمپانیای خۆراك لە سلێمانی رایدەگەیەنێت، دەستدەكرێت بەدابەشكردنی شەشەم بەشەخۆراك بە داتای مانگی حەوت و دەشڵێت، “بڕیاری زیادكردنی…

The post بڕیاری زیادكردنی بەشەخۆراكی هاوڵاتییان درا appeared first on Esta Media Network.