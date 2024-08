2024-08-03 23:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی بڵاویکردەوە، لەم هەفتەیەدا تاپۆکردنی زەوییەکانی حەوت گوندی دیکە دەچنە بواری جێبەجێکردنەوە. دیلمان لەتیف رەشید سەرۆکی…

The post شارەوانیی سلێمانی: لە سنووری حەوت گوند تاپۆکردنی زەوی دەستپێدەکات appeared first on Esta Media Network.