2024-08-03 23:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری گشتیی مامۆستایانی وانەبێژ رایدەگەیەنێت، ئەمیندارێتیی گشتیی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بە نووسراوێك داوای لە وەزارەتی دارایی عێراق كردووە…

The post حكومەتی عێراق لەبارەی مامۆستایانی وانەبێژەوە بڕیاردەدات.. نووسراو كراوە appeared first on Esta Media Network.