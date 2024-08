2024-08-04 09:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

مرۆڤ تەنها پێویستی بەوەنییە خۆی برسی بكات تا كێشی داببەزێنێت، بەڵكو دەكرێت لەڕێی هەڵبژاردن و خواردنی خۆراكی دروستەوە…

The post ئەو 10 خۆراكەی بۆ دابەزاندنی كێش هاریكار دەبن appeared first on Esta Media Network.