2024-08-04 11:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی پێشبینییەکانی کەشناسی، ئەمڕۆ لە ناوچەکانی ناوەڕاستی هەرێم پلەی گەرمی بە(1 بۆ2) پلە نزمدەبێتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کەشناسی و…

The post کەشناسیی هەرێم: پلەی گەرمی نزمدەبێتەوە appeared first on Esta Media Network.