2024-08-04 14:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک رایگەیاند، یەکێتی لەگەڵ حوکمی تاکڕەوانە نییە لە کەرکوک و پێویستە وانە لە هەڵەکانی رابردوو…

The post ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکوک: پێویستە سوود لە هەڵەکانی رابردوومان وەربگرین appeared first on Esta Media Network.