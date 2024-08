2024-08-04 22:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شاڵاو هیدایەت، شارەزای بواری کەشناسی دەڵێت، “لە سبەی دووشەممەوە بەهۆی زیادبوونی کاریگەری نزمە پاڵەپەستۆی گەرمیی وەرزی زەریای هیندی…

The post کەشناسێک: شەپۆلێکی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمیی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان دەگرێتەوە appeared first on Esta Media Network.