2024-08-05 00:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق و وەزیری دەرەوەی ئەمریكا پەیوەندییەكانی تەلەفۆنییان ئەنجامدا و دۆخی عێراق و ناوچەكەیان تاوتوێكرد. بەپێی راگەیەندراوێكی…

