2024-08-05 01:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە هەفتەی داهاتوو دادگای كارگێڕیی عێراق كۆبوونەوەیەك ئەنجامبدات سەبارەت بە گۆڕانكارییەكان لە حكومەتی خۆجێی نەینەوا سەرۆكی فراكسیۆنی یەكێتی…

The post دادگای كارگێڕيی عێراق بڕیار لەسەر گۆڕانكارییەكانی پارێزگای نەینەوا دەدات appeared first on Esta Media Network.