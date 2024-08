2024-08-05 10:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان رایگەیاند، سەرکەوتووبوون لە سنووردارکردنی هێرشی هێزە چەکدارەکان بۆ سەر هاوپەیمانان لە عێراق و…

The post وتەبێژی سودانی: سەرکەوتووبووین لە سنووردارکردنی هێرشکردنە سەر بنکەکانی هاوپەیمانان لە عێراق appeared first on Esta Media Network.