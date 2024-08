2024-08-05 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیرانی دەرەوەی گروپی حەوت داوایان لە وڵاتانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد خۆیان لە هەر هەنگاوێک کە ببێتە هۆی زیاتر…

