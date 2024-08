2024-08-05 11:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ لەبازاڕەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق، بەهای 100 دۆلاری ئەمریکی بۆ 150 هەزار و 250 دینار بەرزبووەوە…

