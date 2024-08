2024-08-05 14:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای باڵای فیدراڵی داوایەكی پەیوەست بە مانەوەی هێزەكانی ئەمریكا لە عێراق بەهۆی نەبوونی تایبەتمەندییەوە رەتكردەوە. داواكە لەلایەن هەردوو…

The post دادگای فیدراڵی سكاڵایەكی تایبەت بە بوونی هێزەكانی ئەمریكا لە عێراق رەتكردەوە appeared first on Esta Media Network.