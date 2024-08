2024-08-05 16:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازیی هەرێم بڵاویکردەوە، بەم نزیکانە سەبەتەی شەشەمی خۆراک دابەشدەکرێت داواشدەکات، بریکارەکان لە رێگای ڤیزا کارتەوە…

