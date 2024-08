2024-08-05 16:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی هەرێم رایدەگەیەنێت، بەپێی مەرج و رێنماییەکانی وەزارەت مۆڵەتی رەسمی تەنها بە سێ پاڵاوگە دراوە و…

