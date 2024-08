2024-08-05 20:00:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی پارێزگای كەركوك رایدەگەیەنێت، یەكێتی دەنگی یەكەمی شارەكەی بەدەستهێناوە و هیچ بڕیارێكی سیاسی بەبێ یەكێتی لە كەركوك…

The post د. ئەحمەد كەركوكی: بەبێ یەكێتی لە كەركوك هیچ بڕیارێكی سیاسی تێناپەڕێندرێت appeared first on Esta Media Network.