2024-08-05 23:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەیەك مووشەك ئاراستەی بنكەی سەربازیی عەین ئەسەد لە پارێزگای ئەنبار كران كە گەورەترین بنكەی سەربازی هاوپەیمانانە لە عێراق.…

The post ژمارەیەك مووشەك ئاراستەی بنكەی سەربازیی عەین ئەسەد كران appeared first on Esta Media Network.