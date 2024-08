2024-08-06 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند، پەرەسەندنی گرژییەکان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە بەرژەوەندیی هیچ کەسێک نییە، تەنها دەبێتە هۆی ناکۆکی…

