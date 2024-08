2024-08-06 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمریکا بڵاویکردەوە، لە هێرشەکانی شەوی رابردووی سەر بنکەی سەربازیی عەین ئەسەد پێنج سەرباز برینداربوون. ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز لە…

The post ئەمریکا لەبارەی هێرشەکانی سەر بنکەی عەین ئەسەد هاتەدەنگ appeared first on Esta Media Network.