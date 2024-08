2024-08-06 11:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە، نازەنین عەبابەکر کەریم، هاوژینی عومەر سەید عەلی، رێکخەری گشتیی بزووتنەوەی گۆڕان، ئەمڕۆ لە بەغدا بەهۆی…

The post هاوژینی عومەر سەید عەلی کۆچی دواییکرد و قوباد تاڵەبانی پەیامێکی ئاڕاستەکرد appeared first on Esta Media Network.