2024-08-06 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی لە پرسەنامەیەکدا کە ئاراستەی عومەری سەید عەلی کرد رایگەیاند، خاتوو نازەنین جگەلەوەی لە بنەماڵەیەكی دیاری باڵەکایەتی…

The post بافڵ جەلال تاڵەبانی پرسەنامەیەکی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.