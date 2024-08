2024-08-06 14:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

محەمەد شیاع سودانی محەمەد تەمیم وەزیری پلاندانان و جێگری سەرۆک وەزیرانی راسپارد کە لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی کەرکوک کۆببێتەوە…

