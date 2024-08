2024-08-07 09:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لوید ئۆستن، وەزیری بەرگریی ئەمریکا رایگەیاند، ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە هیچ هێرشێک بۆ سەر هێزەکانی خۆشنابێت لە رۆژهەڵاتی…

