2024-08-07 11:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پۆلیسی سلێمانی رایدەگەیەنێت، “تۆمەتبارێك دەستگیركرا كە هەڕەشەی بڵاوكردنەوەی وێنە و ڤیدیۆی تایبەتی لەچەند ژنێک كردبوو”. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای…

