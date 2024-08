2024-08-07 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جێگری بەڕێوەبەری ژووری بازرگانیی کەرکوک رایگەیاند، ناوهێنانی ناحیەی قەرەهەنجیر بە رەبیع هەڵەیەکی تایپ بووە و لەو بارەیەوە داوای…

