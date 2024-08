2024-08-07 13:15:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە یەکێک لە کارگەکانی شیش لە هەولێر، کرێکارێک گیانیلەدەستدا و کرێکارێکی دیکە برینداربوو. سەرچاوەیەکی تایبەت لە شاری هەولێرەوە…

