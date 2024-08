2024-08-07 15:00:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نزیكەی سێ هەفتەیە لیستی مووچەی مووچەخۆرانی هەرێم بۆ مانگی تەمموز رەوانەی بەغداد كراوە بەڵام هێشتا بڕیار لەبارەی سەرفكردنیەوە…

The post “پەیوەندی بە نەبوونی پارەی نەختینەوە نییە”

پەرلەمانتارێك هۆكاری دواكەوتنی مووچە ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.