2024-08-07 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق رایگەیاند، گەیشتوینەتە ئاستی خۆبژێویی لە بەرهەمهێنانی گەنمدا کە بڕەکەی بە زیاتر لە یەک ملیۆن و…

The post کشتوکاڵی عێراق: بۆ ئەمساڵ بەرهەمهێنانی گەنم ئاستی خۆبژێویی تێپەڕاندووە appeared first on Esta Media Network.