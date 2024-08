2024-08-07 18:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەدهەم بارزانی دەربارەی دۆخی هەرێم هۆشداریدەدات و رایدەگەیەنێت، ئەوەی لە بەشێكی باشووری كوردستان بەڕێوەدەچێت مەترسییەكی یەكجار گەورەیە. ئەدهەم…

