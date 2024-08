2024-08-07 22:00:12 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەنجومەنی شارەوانیی سلێمانی رەزامەندیدا لەسەر هەمواركردنەوە و فراوانكردنی ماستەرپلانی شارەوانیی سلێمانی و دەشڵێت، “ئەو هەنگاوە بۆ ئێستای شار…

The post رێكارێكی نوێ بۆ پێدانی زەوی بە فەرمانبەران دەگیرێتەبەر appeared first on Esta Media Network.