2024-08-08 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوو کەشتیوانی ئەمریکی کە لە مانگی حوزەیراندا زەوییان بەرەوە بۆشایی ئاسمان بەجێهێشتووە، لە وێستگەی بۆشایی ئاسمانی نێودەوڵەتی ماونەتەوە…

