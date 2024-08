2024-08-08 09:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەهۆی ئەو مەترسییانەی لەسەر گەدە دروستیدەکات، دانانی باڵۆنی گەدە لە فەرەنسا قەدەغەکراو و دەسەڵاتدارانی وڵاتەکە داوای کشانەوەی دەکەن…

