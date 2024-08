2024-08-08 13:00:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وزارەتی کارەبا دەڵێت، “کەمال محەمەد ساڵح، وەزیری کارەبا بۆ پاراستنی ژینگەی هەولێر و جێبەجێکردنی پێوەرەکانی پاراستنی ژینگە لە…

The post وەزارەتی کارەبا: بۆ پاراستنی ژینگەی هەولێر دووکەڵی وێستگەی خەبات چارەسەردەکرێت appeared first on Esta Media Network.