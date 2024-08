2024-08-08 15:45:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەعدی پیرە وتەبێژی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان رایگەیاند، گەر لایەنە سیاسییەکانی کەرکوک لەسەر پرسی پێکهێنانی حکومەتی خۆجێی رێنەکەون، دادگای…

