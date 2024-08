2024-08-08 17:30:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای لێكۆڵینەوەی نەینەوا بەتۆمەتی سوكایەتیكردن بە پێغەمبەری ئیسلام (د.خ) فەرمانی دەستگیركردنی بۆ قاسم شەشۆ فەرماندەی باڵای پارتی لە…

