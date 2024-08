2024-08-08 18:15:05 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، دیوانی چاودێریی دارایی كاری وردبیان تەواوكردووە و ئەوەی ماوەتەوە نووسراو بكرێت و هەفتەی…

The post زانیاریی نوێ لەبارەی كاتی ناردنی مووچە ئاشكرادەكرێت appeared first on Esta Media Network.